19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ilçede gaziler ve şehit yakınları onuruna bir yemek programı düzenlendi. Programa Kaymakam Ramazan Polat ev sahipliği yaptı.

Yemekte bir konuşma yapan Kaymakam Ramazan Polat, yemek davetine katılan gaziler ve şehit yakınlarına davete icabet ederek onur verdikleri ayrı ayrı teşekkür etti. Kaymakam Polat “Vatanseverlikleri, cesaretleri ve unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize, hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermek hayatta kalanları hatırlamak ve sorunları ile yakından ilgilenmek toplum olarak en büyük sorumluluğumuzdur. Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarıyla onların yanlarında olmaya devam edecektir” dedi.

Yemek programına, Kaymakam Ramazan Polat'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hazır, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eftal Kaplan, kamu kurumlarının temsilcileri ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

