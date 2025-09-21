İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yönetim kademesinde önemli bir değişiklik gerçekleşti.

Mevcut İlçe Milli Eğitim Müdürünün Eskişehir’e tayin edilmesinin ardından, yerine Süleyman Gökoğlu atandı ve yeni görevine başladı. Eğitim camiasında uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev yapan Süleyman Gökoğlu, öğretmenlikten yöneticiliğe uzanan deneyimiyle tanınıyor.

Gökoğlu, öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinin ardından son dört yılı aşkın süredir İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak hizmet veriyordu. Gökoğlu, yeni görevinde İskilip’te eğitim kalitesini yükseltmeye ve öğrenciler ile öğretmenler için daha verimli bir eğitim ortamı oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi