Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı İsmail Çizikci, ilçenin su kaynaklarını güçlendirmek amacıyla Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları neticesinde ishale hattına yeni bir kaynak daha eklediklerini belirterek, “Böylece son dönemde toplam 3 yeni kaynağı şehir içi şebekemize kazandırmış olduk. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Ancak unutmayalım ki, su kaynaklarımız sınırsız değil. Gelecek yıllarda sıkıntı yaşamamak için hep birlikte suyumuzu tasarruflu kullanmalı, israftan kaçınmalıyız. Daha güzel, daha güçlü bir İskilip için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Başkan Çizikci, hemşehrilerinden suyun tasarruflu kullanılmasını da isteyerek yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi