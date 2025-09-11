Çorum’un İskilip ilçesinde, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Hareket Et, Doğru Beslen, Sağlıklı Yaşa" temalı yürüyüşe ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İskilip Toplum Sağlığı Merkezi tarafından sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla organize edilen etkinlik, Yalak Yaylası Gastronomi Yolu'nda başladı. Doğayla iç içe bir atmosferde gerçekleşen yürüyüşe katılanlar, Akpınar köyüne kadar yürüdü. Farkındalık oluşturmayı amaçlayan yürüyüşe İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkan Vekili Mehmet Hazır, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Eftal Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, daire amirleri, sağlık çalışanları da katıldı.

Etkinlik sonunda katılımcılara sağlıklı yaşamın önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Muhabir: İHA AJANS