Çorum'un İskilip ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

İskilip Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programında, din görevlileri Kur'an ve kasideler okudu.

Programda ayrıca, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü tarafından şehitlerin ruhu için dua edildi.

Programın ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğünce cemaate ikramda bulunuldu.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, emniyet teşkilatı mensupları, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Editör: AA AJANS