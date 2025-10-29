İskilip Kaymakamlığı ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, özel bireyler aileleriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Sosyal Hizmet Merkezi personelince organize edilen etkinlikte, katılımcılar çeşitli oyunlar oynayarak ve etkinlikler yaparak keyifli vakit geçirdi.

Programa, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seydi Tabur, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Ayşe Avkan, öğrenciler ve velileri katıldı.

Muhabir: AA AJANS