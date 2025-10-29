Çorum’un İskilip ilçesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin hız kazanması için Ankara’da yoğun mesai yürütüldü.

İskilip’ten bir heyet Ankara’ya giderek Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Zekeriya Coştu ve AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya’yı ziyaret ederek yatırım sürecine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.

İskilip İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci ile İl Genel Meclis Üyeleri Duran Bıyık ve Selahattin Erden’den oluşan heyeti Ankara’da OSB için bir dizi ziyarette bulundu.

Heyet ilk olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı aslen İskilipli hemşerimiz Zekeriya Coştu ile görüşerek OSB’nin son durumu ve ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulundu. Görüşmelerde OSB’nin yatırım süreçleri ele alındı.

Heyet daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya'yı da ziyaret ederek ilçenin taleplerini iletti.

