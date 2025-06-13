Temenna Parkı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve beraberindeki Belediye Meclis Üyeleri, S.S. İskilip Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yönetici ile üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, başta coğrafi işaretli İskilip turşusu olmak üzere yöresel ürünlerin belirli bir standartta üretilmesi, pazarlama kanallarının oluşturulması ve ürünlerin ekonomiye kazandırılması gibi konular ele alındı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, şu ifadeleri kullandı: “İskilip’imizin zengin mutfak kültürünü ve üretim potansiyelini daha görünür kılmak amacıyla yürütülecek çalışmaları değerlendirdik. Özellikle coğrafi işaretli İskilip turşumuzun standartlara uygun şekilde üretilmesi ve pazarlanması, kadın emeğini merkezine alan bu işbirliğiyle daha da güçlenecek. Kadın girişimciliğini merkeze alan bu güçlü işbirliğinin, ilçemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Birlikte üretmeye, birlikte büyümeye devam edeceğiz.”

İskilip Belediyesi, yerel kalkınma vizyonu doğrultusunda kadın emeğini destekleyen projelere önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Editör: Haber Merkezi