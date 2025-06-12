Üniversitede okumanın zorlu ve keyifli yolculuğu İskilip MYO öğrencileri için düzenlenen törenle son buldu. MYO bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Törene Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Halil İbrahim Şimşek, İskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Özdemir, Belediye Başkan Vekili Mehmet Hazır, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende İskilip MYO birincisi İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi Fatma Şentürk bir konuşma yaptı. Protokol konuşmaları ile devam eden törende İlçe Müftüsü Şuayip Güllü mezunlar için dua etti.

İskilip MYO’yu derece ile bitiren öğrencilere hediye takdimi ile devam eden törende İlk ve Acil Yardım öğrencileri paramedik andı yaptı. Öğrenciler daha sonra hep birlikte kep fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Öğrencilere hediye desteği vererek katkı sağlayan Azize Dınkırcı’ya teşekkür belgesi takdimi ve ikramlarla devam eden mezuniyet töreni çalınan şarkılar ve çekilen halaylar ile son buldu.

Editör: Haber Merkezi