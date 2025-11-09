İskilip Belediyesi, uzun süredir üzerinde çalıştığı 1 megavat (998 kW) gücündeki Güneş Enerji Santrali (GES) projesinde yapım çalışmalarını resmen başlattı.

İlçenin enerji ihtiyacını çevreci yöntemlerle karşılamayı hedefleyen proje, İskilip’in sürdürülebilir kalkınma vizyonunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yaklaşık 23 milyon 470 bin TL bedelle yapılan ihaleyi kazanan firmaya yer tesliminin ardından sahada çalışmalar fiilen başladı. Proje tamamlandığında, İskilip Belediyesi kendi enerjisini üreten ve karbon ayak izini azaltan örnek belediyelerden biri haline gelecek.İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, projenin ilçeye hem ekonomik hem çevresel katkı sağlayacağını belirterek, “Bu proje sadece bir enerji yatırımı değil, aynı zamanda doğaya ve gelecek nesillere verilen bir sözdür. Güneşten elde edeceğimiz enerjiyle belediyemizin elektrik giderlerini büyük oranda azaltacağız. Tasarruf edilen kaynakları ise halkımıza hizmet olarak geri döndüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte İskilip’in yenilenebilir enerji alanında bölgesinde öncü konuma geleceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi