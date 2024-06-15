İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçede birçok noktada restorasyon yapılması gerektiğini söyledi. Kaymakam Polat, tarihi Semerciler Arastası'nın restorasyonundan dolayı Şehri İskilip Derneği yöneticilerine teşekkür etti.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de çalışmada emeği geçenleri tebrik ederek, ilçedeki tarihi alanların tamamını restore ettirmek üzere projeler hazırladıklarını bildirdi.

Açılış törenin ardından fotoğraf sanatçısı Sabri Çiçekçi, sergide yer alan fotoğraflarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Editör: AA AJANS