Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında, İskilip Redif Kışlası’nda Muhtarlar Toplantısı yapıldı. İlçeye bağlı mahalle ve köylerin sorunlarının görüşüldüğü toplantıda, talep ve öneriler dinlenerek çözüm odaklı istişareler gerçekleştirildi.

Vali Çalgan, toplantının ilçeye ve köylere fayda sağlayacak önemli kararların alınmasına vesile olduğunu vurgulayarak, katılımlarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti.

Toplantıya; AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ile il ve ilçe kurum müdürleri de katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi