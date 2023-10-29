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İlçe merkezinden başlayan yürüyüşte protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Orman Çiftliği’ne kadar yürüdü.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle yürüyüş düzenlediklerini belirterek, “İskilip’ten devletimizin ilelebet payidar olduğunu dünyaya haykırıyoruz.

Gönüllerimiz vatan ve bayrak sevgisiyle dolu. Bu önemli günün gelecek kuşaklara miras kalmasını istiyoruz. Gençlerimizin kalbindeki vatan ve bayrak sevgisini perçinlemek istiyoruz. O yüzden bu etkinliği düzenledik. Ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliği daim olsun” dedi.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük ise, “Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin emaneti. Cumhuriyeti ilelebet korumakta bizim görevimiz. Bu bilinci çocuklarımıza, gençlerimize aşılamanın derdindeyiz” ifadelerini kullandı.