Bedri Rahmi Eyüboğlu ve gelini Hughette Eyüboğlu’nun İskilip’teki sanatsal yolculuğundan ilham alan çalıştay, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini tuvallerde ve yazma baskı eserlerde ölümsüzleştirdi. Bu eserler, İskilip Belediyesi’nin oluşturduğu koleksiyonla ilk kez Çorumlu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışı Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İskilip Belediye Başkan Vekili Mehmet Hazır, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, Cumhur İttifakı İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, ünlü sanatçılar, sanatseverler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.



Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi’ndeki açılışta konuşan Çalıştay Küratörü Güler Gök ilçenin tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir çalıştay yapılarak muhteşem eserlerin ortaya konulduğunu söyledi. İskilip’te yükselen sanatın güzelliklerini Çorumlu sanatseverle buluşturmaktan dolayı mutluluğunu da dile getiren Güler Gök, çalıştay ve sergiye katkıları için İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, her zaman sanat ve sanatçıların yanında olan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da konuşmasında Başkan Aşgın’ın tüm sanatseverlere selamını ileterek Sanat Galerisi’nin her zaman bu tür etkinliklere kapısının açık olduğunu vurguladı.

İskilip’in kültürel birikimini çağdaş sanatçıların eserlerini bir araya getiren serginin sanatseverler tarafından kaçırılmaması gerektiğini belirten Candan, bu özel koleksiyonun 25 Ocak 2025 tarihine kadar Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi’nde ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Sanatseverlerin ilgiyle izlediği eserlerle ilgili Küratör Ressam Güler Gök tarafından konuklara bilgi verildi.