Mahalli İdareler Seçimi’nde İskilip Belediye Başkanlığı görevine gelen İsmail Çizikci’nin talimatları doğrultusunda Belediye tarafından ilçe girişinde bulunan Hacıkarani Köprüsü üzerindeki maket İskilip evinin bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla ilçeye gelenlerin etkileyici bir manzarayla karşılanması ve ilçenin güzelliklerinin ön plana çıkarılması hedeflendi.



İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin önderliğinde yeni dönemde bu tür projelere daha fazla yer verileceği belirtildi. İsmail Çizikci’nin vizyonu ve liderliğinde, İskilip Belediyesi’nin yapacağı yenileme çalışmalarının ilçenin çehresini modernize ederek daha estetik bir görüntü sağlamayı amaçlıyor.

Çizikci’nin bu çabalarının ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak, ilçeyi daha yaşanabilir ve cazip hale getirmeye yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.