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Belediye Başkanı Ali Sülük, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Telekom ile yaptıkları görüşmelerde İskilip'in Fiber Dönüşüm Projesi'nde pilot bölge seçilmesini sağladıklarını hatırlattı.

Proje kapsamında ilçedeki 100 binada fiber dönüşüm uygulaması başlatıldığını aktaran Sülük, "İskilip'te 100 bina ve bin 170 hane yüksek hızlı fiber internet bağlantısına kavuştu. Projenin ikinci fazında ilçemiz genelinde bakır altyapıdan faydalanan binalar için fiber altyapı çalışmaları başlatılmış olup, hali hazırda VDSL bağlantısı mevcut abonelere öncelik verilecektir." ifadelerini kullandı.