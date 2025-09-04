İskilip, gerek kent dokusu ve Anadolu’nun kadim mesleklerini yaşatan çarşısı, gerekse “İskilip Dolması” başta olmak üzere kendine özgü mutfağı ile, bütün bunların ötesinde harika doğal güzellikleri, yaylaları ile Çorum’un “turizm adına” en fazla ilgi çeken ilçelerinden biri.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Çorum Şubesi de, bu yılki Yaz Buluşması Etkinliği’ni, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin etkin desteğiyle İskilip’te düzenledi.

Etkinliğe, GGYD Genel Başkanı Nezih Aloğlu ile Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya, İzmir ve Samsun’dan yüzlerce dernek üyesi katıldı.

GGYD Çorum Şubesi ise, Başkan Hasan Eker öncülüğünde yönetici ve üyeleriyle, konuklarını en iyi şekilde ağırlamanın çabası içinde oldu.

İskilip’te kahvaltı yapıldıktan sonra Saldere Yaylası’na çıkıldı.

Etkinlik, oyunlar, yarışmalar, halaylar, canlı müzik ve sohbetlerle neşe içinde geçti.

İskilip’in tarihi yerleri gezildi, doğal güzellikler hayranlıkla izlendi.

Konuklara, “İskilip Dolması” ikram edildi, diğer yöresel lezzetler tattırıldı.

GGYD Çorum Şube Başkanı Hasan Eker, büyük desteğinden dolayı İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’ye, etkinliği onurlandıran Genel Başkan Nezih Aloğlu’na, Çorum dışından gelen konuklara, Çorum’dan yönetici ve üye arkadaşlarına teşekkür etti.