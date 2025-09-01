Hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla görüşen Zehir, personelin taleplerini dinledi ve sağlık hizmet sunumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette hastane altyapısının güçlendirilmesi, tıbbi cihaz ihtiyaçları, personel planlaması ve hasta memnuniyetini artıracak uygulamalar ele alındı. Vatandaşlarla da sohbet eden Zehir, hasta ve yakınlarının memnuniyetinin en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

Ziyaretin sonunda hastane çalışanlarına teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Zehir, sağlık hizmetlerinin daha ileriye taşınması için İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi