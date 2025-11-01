İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, sanayi sitesine kazandırılması planlanan yeni iş yerleri projesi kapsamında sanayi esnafıyla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.

İskilip Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, yapılması planlanan yeni dükkanlar hakkında esnafın görüş ve önerileri alındı. En başından beri istişareye önem verdiklerini vurgulayan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, “Sanayi esnafımıza gerçekten ihtiyaç duyulan yeni dükkanları kazandırmak istiyoruz. Bunun için de her bir esnafımızın fikri bizim için çok kıymetli” dedi.

Önemli olanın, herkesin daha iyi şartlarda ve verimli bir şekilde çalışabileceği alanlar oluşturmak olduğunu kaydeden Çizikci, “Bu süreci birlikte konuşarak, birlikte şekillendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan sanayi esnafı da sürecin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çizikci, fikirleriyle katkı sunan tüm esnafa teşekkür ederek, hep birlikte daha güzel işler başaracaklarına inandığını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi