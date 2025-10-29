İskilip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede tamamlanan asfalt yenileme ve bakım-onarım çalışmalarının ardından, yol çizgi ve trafik yönlendirme uygulamalarını sürdürüyor. Çalışmalar, Çorum Belediyesi’nin teknik destekleriyle koordineli şekilde yürütülüyor.

Yenilenen cadde ve sokaklarda, trafik akışını düzenlemek ve hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini artırmak amacıyla yaya geçidi, şerit, dur çizgisi ve yönlendirme işaretleri uygulanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle ana arterler, okul bölgeleri ve yaya yoğunluğu yüksek alanlarda çalışmaları öncelikli olarak sürdürüyor.

Yetkililer, yapılan çizgi çalışmalarının yalnızca estetik bir düzen değil, aynı zamanda trafik disiplini ve güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Asfalt yenilemesiyle birlikte zemin kalitesi artırılan caddelerde yapılan çizgi uygulamaları, sürücülere daha net bir yönlendirme sağlıyor.

İskilip Belediyesi’nden yapılan açıklamada: “Şehir genelinde yürütülen asfalt yenileme çalışmalarımızın ardından, yolların modern bir görünüme kavuşması için çizgi uygulamalarını hızla tamamlıyoruz. Hedefimiz, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkararak hemşehrilerimize daha konforlu bir ulaşım imkânı sunmak.” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi