Tarihin taş sokaklarda yankılandığı, sanatın her köşede hissedildiği İskilip, turizmde yükselen bir yıldız haline geliyor. İlçeyi ziyaret eden misafirler, tarihi arastalarından Âlimler Müzesi’ne kadar uzanan unutulmaz bir yolculuğa çıktı.

Tarihî dokusu, sanatı ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan İskilip, tur firmalarının rotasında yer almaya başladı. Mersin Öğretmen Okulu mezunlarından oluşan bir grup, İskilip Belediyesi rehberi eşliğinde ilçeyi gezdi.

Yöresel Ürünler Pazarı, Âlimler Müzesi, Bedri Rahmi Eyüboğlu Müzesi, Halk Eğitim Merkezi, Kral Kaya Mezarları, tarihi arastalar ve Nostalji Sokağı’nı ziyaret eden misafirler, İskilip’in güzelliklerine hayran kaldı.

Bu tür ziyaretler, ilçenin tanıtımına katkı sağlamanın yanı sıra yerel ekonomiye de canlılık kazandırıyor.

Muhabir: Haber Merkezi