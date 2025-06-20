İskilip Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için hazırlanan fizibilite raporu tamamlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmaya hazır hale getirildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin öncülüğünde gerçekleşen toplantıda, yatırım ve istihdam odaklı sürecin teknik detayları ele alındı.

Çorum’un İskilip İlçe OSB’de önemli bir adım daha atıldı. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat başkanlığında, Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin katılımıyla OSB Fizibilite Raporu’na ilişkin kritik toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık proje ekibi, mühendisler ve mali danışmanların yer aldığı toplantıda fizibilite raporuna son şekli verildi. Rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmak üzere hazır hale getirildi.

Toplantı sonrası konuşan İskilip Belediye Başkanı Çizikci, şunları kaydetti: “Kaymakamımız Ramazan Polat ile birlikte, İskilip OSB Fizibilite Raporu ile ilgili toplantımızı gerçekleştirdik. Belediyemiz, proje ekibimiz, mühendislerimiz ve mali danışmanımızla birlikte rapora son şeklini vererek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmak üzere hazır hale getirdik. İskilip’imizin ekonomik geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz. Yatırım, üretim ve istihdam odaklı bu adım ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Toplantıda, OSB sürecinin teknik ve idari detayları da masaya yatırılarak projenin uygulanabilirliği ve ilçeye sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Editör: Haber Merkezi