Yeni yapısıyla faaliyetlerine başlayan İskilip Vergi Dairesi’nin açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İlçe Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Çorum İl Defterdar Vekili Erkan Ciğer, Gelir İdaresi Grup Müdürü Sertan Köylü, İskilip Vergi Dairesi Müdürü İhsan Yaldız, Çorum SMMM Odası Başkanı Ceyhan Baran, İskilip Esnaf Odası Başkanı İsmet Uslu, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Osman Top, Marangozlar Odası Başkanı, Halk Bankası İskilip Şube Müdürü Hüseyin Gürkan Davun, ilçede görev yapan muhasebeci ve mali müşavirler, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan yetkililer, Vergi Dairesi statüsüne geçişle birlikte işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütüleceğini, vatandaş memnuniyetinin öncelikli hedef olduğunu ifade etti. Yeni yapı ile birlikte tahsilat, beyanname işlemleri, vergi borcu sorgulama gibi işlemlerin daha kapsamlı şekilde yürütüleceği belirtildi.

Törenin ardından katılımcılar yeni Vergi Dairesi binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Editör: Haber Merkezi