Çorum’un İskilip ilçesinde uzun yıllar öğretmenlik yapan emekli öğretmen Ahmet Semerci vefat etti.

Semerci, ilçede ayakkabıcılık yapan esnaflardan ve "Cingekler" olarak bilinen aile mensuplarındandı. Aynı zamanda sağlık memuru Cengiz Semerci’nin de babasıydı.

Ahmet Semerci’nin cenazesi öğle namazına müteakip İskilip Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gülbaba Mezarlığı’na toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi