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Bir dönem Elazığ İl Özel İdarespor'da amatör olarak top koşturan İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural ilginç bir kararla yeni sezonda görev yaptığı İskilip'in takımlarından Belediye İskilipspor ile sözleşme imzaladı. Önceki gün Belediye İskilipspor Yönetim Kurulu Üyesi Osman Top ve Teknik Dirtektör Galip Gül'ü makamında ağırlayan Kaymakam Vural, Belediye İskilipspor'un kendisine yaptığı teklifi geri çevirmedi. Bir dönem Elazığ İl Özel İdarespor'da da futbol oynadığını ifade eden ve lisansının hala Elazığ temsilcisinde olduğunu söyleyen Vural, Belediye İskilipspor'a transfer olarak sözleşme imzaladı.

Türkiye'de örneğine az rastlanan gelişme sonrası açıklamalarda bulunan İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, futbolu çok sevdiğini ve ilçedeki gençleri teşvik etmek için sahaya çıkacağını kaydetti. Forvet ve forvet arakası mevkisinde oynadığını da belirten Vural, "Atacağım ve attıracağım gollerle İskilipspor'un başarısına katkıda bulunmak istiyorum" dedi.

