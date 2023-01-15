Daha önce Amasya’da bir işitme cihazı firmasında Sorumlu Genel Müdür olarak çalıştığını ifade eden Odyometrist Enes Karakaya, işletmelerinde her işitme kaybına ve çınlamaya uygun işitme cihazları bulunduğunu belirterek, cihazlarının 2 yıl garantisi olduğunu ve ömür boyu ücretsiz bakım ve onarım hizmeti verdiklerini söyledi.

Enes Karakaya ayrıca, işitme cihazları ile doğrudan bluetooth özellikli telefonlara bağlanabilme ve görüşme yapabilme imkânı olduğunu da ifade etti.

Öte yandan, Kule İşitme Cihazları işyerinde, kuruluş yıldönümüne özel yüzde 20 indirim uy-gulandığı da bildirildi.



(Aliye ÖNCEL)

