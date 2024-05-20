Her şeye rağmen Çorum’dan avantajlı bir skorla ayrılmak istediklerini belirten İsmet Taşdemir, “Bu sene ligimize renk katan, çıktığı ilk sezonunda çok başarılı olan, çok iyi de futbol oynayan Çorum FK ile oynayacağız. Sezon başından beri çok inişli ve çıkışlı bir grafik sergilemediler. Serkan Hoca ile beraber iyi bir gidişatları var. Onlar da hak ettikleri yerde ve zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. İlk maçı doğru şekilde bitirip, içerideki maça avantajlı gelmek istiyoruz. Rakibi seyrettikten sonra bunun o kadar kolay olmadığını düşünüyorum ama elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

İsmet Taşdemir, 2020-2021 Sezonunun Kasım ayında Ahlatcı Çorum FK’da teknik direktörlük görevine başlamış ve sezon sonuna kadar takımı çalıştırmıştı. Taşdemir, Çorum temsilcisinin başında 29 maça çıkarken, kırmızı-siyahlı ekip 14 galibiyet, 7 beraberlik, 8 yenilgi almıştı.