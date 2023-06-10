Çorum Belediyesi tarafından işgücünün geliştirilmesi ve istihdama katkı vermek amacıyla hazırlanan “İşim Gücüm Üretim” projesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nca (OKA) kabul edilmişti. SOGEP kapsamında desteklenen proje ile Çorum Belediyesi tarafından geleneksel Çorum mutfağı ve ağaç oymacılığı alanlarında atölyeler kurulacak. Proje kapsamında ağaç oymacılığı, oyuncak ve hediyelik eşya yapımı, ahşap doğrama, montaj, ahşap CNC mobilya operatörü, bilgisayar destekli 3D mobilya tasarım kursları ile geleneksel Çorum mutfağına ait patenti alınmış ve coğrafi işaret başvurusu yapılmış olan has baklava ve su böreği gibi yiyeceklerin yapımıyla ilgili kurslar açılacak.

SOGEP projesinin imza töreni Veli Paşa Hanı’nda gerçekleştirildi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin katıldı.

3 YILDA ÜÇÜNCÜ PROJE

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü uhdesinde uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Çorum Belediyesi’nin 3 yılda üçüncü projesini imzaladıklarını açıkladı.

AĞAÇ OYMACILIĞI VE ÇORUM MUTFAĞI ATÖLYELERİ KURULACAK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da yaptığı açıklamada projenin ağaç oymacılığı ve Çorum Mutfağı olmak üzere iki alandan oluştuğunu ifade etti. Başkan Aşgın, ağaç işçiliği konusunda atölye kurarak altyapıyı güçlendirecekleri ve bu atölyede ahşap işlemeyle ilgili ustalar yetiştirileceğini dile getirdi.

Geleneksel Çorum mutfağının gelecek nesillere aktarılmasına da önem verdiklerini kaydeden Başkan Aşgın “Çorum, mutfağı ile adından söz ettiren bir il olmuştur. Türkiye’nin en iyi mutfağı Çorum mutfağıdır. Bizim gururla ifade ettiğimiz, Dünya’nın en iyi su böreğini de Çorumlular yapıyor. Yine Dünya’nın en iyi baklavası olan has baklavada Çorumlular tarafından üretiyor. Gastronomide öne çıktığımız bu iki ürünün bir standardı olsun istiyoruz. Su böreği ve Çorum has baklavasının tüm Dünya’ya aynı kalitede sunulmasını hedefliyoruz. Bunun için, Ulu Mezarlık karşısında eski belediye fırını olarak kullanılan yerde bir mutfak kuruyoruz. Çorum mutfağı yemeklerini yapacak olan ustaları burada yetiştireceğiz. Eğitim vermekle kalmayıp, ustalarımızın hazırladığı ürünleri satın alarak Çorum Belediyesi tarafından Veli Paşa Hanı’nda açacağımız Çorum Yöresel Yemekler Restoranı’nda satışa sunacağız.” dedi.

YÜZDE 75’İNİ OKA KARŞILAYACAK

Başkan Aşgın, toplam 3 Milyon 530 Bin TL’lik projenin yüzde 75’i yani 2 Milyon 647 Bin TL’sinin OKA tarafından karşılanacağını bildirdi. OKA’ya projeye verdiği destekten dolayı teşekkür eden Başkan Aşgın “Yeni projelerle OKA’nın kapısını aşındırmaya ve yepyeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

“OKA, 1300 PROJEYE DESTEK VERDİ”

Vali Mustafa Çiftçi de, Orta Karadeniz Ajansı’nın turizm ve ekonomik kalkınmaya yönelik önemli projelere katkı sunduğunu dile getirerek, OKA’nın Orta Karadeniz Bölgesi’nde bugüne kadar 1300 projeye destek verdiğini açıkladı.

Konuşmaların ardından, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin tarafından Çorum Belediyesi’nin üçüncü SOGEP projesi olan “İşim Gücüm Üretim” projesinin imzaları atıldı.

BELEDİYENİN İKİ PROJESİNE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Törende ayrıca OKA tarafından desteklenen ve başarıyla tamamlanan 12 projenin sahibi olan kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Çorum Belediyesi de “Çoruminia” ve “Güçlü Kadın-Güçlü Gençlik” projesi ile teşekkür plaketi aldı. Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın’a teşekkür plaketini takdim eden Vali Mustafa Çitçi, “Başarılı çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımıza ve çalışma ekibine teşekkür ediyorum. Başarılı ve gayretli çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.