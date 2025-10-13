Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, 27–28 Eylül 2025 tarihlerinde Ortaköy’de düzenlenen AUTOFEST3 Araç Festivalinin organizatör ekibini makamında ağırladı.

Festivalin gerçekleştirilmesine öncülük eden Levent Köşger ve ekibi, Başkan İsbir’e gösterdiği destek ve ev sahipliği için teşekkür etti. Organizasyon ekibi, ayrıca festival süresince özverili çalışan belediye personeline de minnettarlıklarını iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Taner İsbir, gençlerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, “Gençler bizim geleceğimizdir. Onların sosyal ve kültürel etkinliklerde yer alması bizleri mutlu ediyor. Ortaköy Belediyesi olarak gençlerimizin enerjisini ve üretkenliğini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

