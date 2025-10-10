Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, üyesi olduğu ve yönetim kurulunda yer aldığı İç Anadolu Birliği’nin Ankara’da düzenlenen toplantısına katıldı.

İç Anadolu Birliği’nin Ankara’daki toplantısına katılan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, 2025 yılı çalışma programı ve birlik faaliyetlerinin ele alındığı oturumda yer aldı.

Toplantıda, belediyeler arası iş birliğini güçlendirmek ve yerel yönetimlerin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla yürütülecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İsbir, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, “Alınan kararların yönetimimize ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi