CHP’nin Ortaköy İlçe Kongresi, geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve iki listenin yarıştığı kongrede mevcut başkan Çelebi Ardıç, güven tazeleyerek yeniden başkan seçilmişti.

İlçe yönetim kurulu üyeliklerine ise; Mustafa Şahin, Döndü Genç, Hıdır Öngen, Dudu Karatepe, Hamdullah Tilki, Durdu Aksel, Çelebi Çetiner, Şakir Koç, Satılmış Ceyhan ve Halit Koç getirilmişti.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri, Ortaköy İlçe Başkanı Çelebi Ardıç ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’a; önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclisi Üyeleri Yusuf Sapancı, Dursun Uzunca, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazı partililer eşlik etti.

Dinçer Solmaz, Çelebi Ardıç ve ekibini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Ziyaret sırasında parti çalışmaları ve kongre süreci ile yerel gündem değerlendirildi.

CHP İlçe Başkanı Ardıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Başkanı Solmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ