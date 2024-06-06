Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı’yı ziyaret etti.

Başkan İsbir, TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı’yı ziyaret ederek Ortaköy ilçesinde gerçekleştirilecek proje ve hizmetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan İsbir, TKDK aracılığı ile 2022 ve 2023 yıllarında ilçede birçok proje gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Önümüzdeki dönem içerisinde de ilçemiz için planladığımız proje ve hizmetleri TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı ile de görüşerek fikir alışverişinde bulunduk. Yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen projelerden dolayı TKDK Başkanımız Dr. Ahmet Antalyalı’ya ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR