Ortaköy Kaymakamlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü münasebeti ile şehit ve gazilerin fotoğraflarının bulunduğu müze dizayn edildi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de 19 Eylül Gaziler Günü öncesinde hayata geçirilen müze nedeni ile İlçe Kaymakamı Burak Şapaloğlu’na teşekkür etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan İsbir, “Vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimize Allahtan rahmet ve bu uğurda gazilik mertebesine ulaşan gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamımın organizasyonu ile dizayn bu müze ile onlara olan borcumuzu belki bir nevi ödeyebiliriz. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Şapaloğlu da yaptığı açıklamada “Vatan için şehid olanlara bizim borcumuz emanetlerine iyi bakmak ve onarlı unutmamaktır” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi