Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Suyolu Mahallesi sakini Emine Yangın’a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yürümekte güçlük çeken Emine Yangın’ın akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı. Yangın’ın talebi, kızı Birgül Yangın tarafından iletilmişti.

Engelli vatandaşların sosyal yaşama daha aktif şekilde katılabilmeleri için desteklerini sürdüren Başkan İsbir, akülü sandalyeyi Emine Yangın’a teslim ederek, “Emine ablamız artık dışarı çıkabilecek, ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilecek. Yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değer. Kazasız, iyi günlerde kullanmasını diliyorum” dedi.

Emine Yangın ise Başkan İsbir’e teşekkür ederek, “Yürümekte zorlanıyordum, ailemin yardımı olmadan dışarı çıkamıyordum. Artık kendi işlerimi kendim yapabileceğim için çok mutluyum. Başkanımızın evimize gelerek bu desteği vermesi bizi onurlandırdı” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi