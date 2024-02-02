Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, zaman zaman kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek eksik ve taleplerini dinlediklerini hatırlattı.

Başkan İsbir geçtiğimiz günlerde de İlçe Devlet Hastanesi ile İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirlediklerini vurgulayarak: “Yapmış olduğumuz çevre düzenlemesi çalışmaları ile birlikte Emniyet Amirliği Binamızın çay ocağını da yenileyerek hizmetlerine sunduk. Vatanımızın göz bebeği, huzur ve güvenin teminatı Emniyet personelimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.