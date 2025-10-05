Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Edirne’de sürdürdüğü ziyaretler kapsamında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencam’ın konuğu oldu.

Ziyarette belediyeler arası dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan İsbir, misafirperverliğinden dolayı Filiz Gencam’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. İsbir ayrıca, İç Anadolu motifli el örgüsü çanta ve Ortaköy Belediyesi rozeti hediye etti.

Edirne Belediye Başkanı Gencam ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Muhabir: Haber Merkezi