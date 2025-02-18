Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Çorum Barosu Başkanlığı’na tekrar seçilen Turan Kalıpcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İsbir, Barolar’ın yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendilerine yüklediği görevlerinin yanında, yargı sisteminin bir parçası olarak avukatların kurumsal örgütü niteliğinde ve hukukun gelişmesine katkıda bulunduklarını söyleyerek bu kutsal görevde başarılar diledi.

Kalıpcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan İsbir’e teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi