Geçtiğimiz günlerde DSİ Şube Müdürlüğü ve Şapinuva Kazı Başkanlı ile bir görüşme gerçekleştiren İsbir, önceki gün Ankara’da üyesi bulunduğu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu toplantısına katılarak bölge hakkında bilgi verdi.

İsbir, yapmış olduğu açıklamada, “İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak olan Yükderesi göletimizin proje ihalesi tamamlanmış yapım ihalesi aşamasına geçmiştik. Ancak su kanallarının bir bölümü kısmen sit alanı içerisinde kalmakta idi. DSİ Şube Müdürlüğümüz ve kazı başkanlığımız ile görüşme sağlayarak bilgi alışverişinde bulunduk. Devamında ise konunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nda görüşülmesini sağlayarak kurulumuzda bir brifing verdik. Yapılacak çalışma esnasında müze müdürlüğümüzce görevlendirilecek bir personel gözetiminde çalışmaların gerçekleştirilebileceği kanaatine vardık. Bundan sonra artık yapım ihalesi aşamasına geçiyoruz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ