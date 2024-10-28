Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Çorum’da bir dizi ziyaret ve incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’e Ortaköy’ün taleplerini iletti.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nda partililer ile bir araya gelen Bakan Yardımcısı Gizligider’e ilçede gerçekleştirilen hizmet ve projeler hakkında bilgi vererek ilçesinin taleplerini aktaran İsbir, proje ihalesi tamamlanan Yükderesi göletinin yapım aşamasına geçmesini beklediklerini belirterek, “Çiftçilerimiz sizlerden müjde bekliyor” dedi.

Bakanlığa sunmuş oldukları projelerden de bahseden İsbir, “Sizlerden destek talep ediyoruz, ilçemize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ