Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek ile bir araya gelen İsbir, Ortaköy’ün taleplerini iletti.

Küçük belediyelerin büyükşehir beledileri ve il belediyeleri tarafından imkânlar ölçüsünde desteklenmesi gerektiğini, bazı hizmet ve projelerde kendilerine destek sağlanması hususunda yardımcı olunmasını gerektiğini belirterek taleplerini ilettiklerini kaydeden İsbir, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek’e misafirperverliği ve ilçemize göstermiş oldukları ilgiden dolayı ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR