Başkan İsbir, Devlet Su İşleri tarafından ilçeye yapılacak olan Yükderesi Göleti başta olmak üzere diğer yatırım ile projeler kapsamında DSİ Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ile biraraya gelerek istişarede bulundu.

Proje ihalesi daha önce yapılan Yükderesi Göleti projesi ile ilçede 5 bin 100 dönümlük araziye hayat verileceğini kaydeden Taner İsbir, “Gölet sayesinde geçim kaynağı tarım olan çiftçimize büyük bir destek sağlayacak. Göletimizin kanallarının yapılacağı bölge kısmen sit alanı içerisinden geçiyor. Bu konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nden de takip ediyoruz. İlçemizin en büyük ve en zorunlu projesi olan Yükderesi Göleti’nin yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi için ısrarlı takibimiz devam ediyor, İnşallah en kısa süre içerisinde bunu yapmış olacağız. Bu aşamada bizlerden desteklerini esirgemeyen Bölge Müdürümüz Yaroğlu’na ilçemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

DSİ. 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ise nazik ziyareti için Başkan İsbir’e teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi