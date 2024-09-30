Yaklaşık 6 yıl Osmancık’ta başarıyla sürdürdüğü Tapu Müdürlüğü görevinin ardından Çorum Tapu Müdürü olarak atanan Yanık, Çorum’daki görevini devraldı.

İSA YANIK KİMDİR?

1968 yılında Osmancık’ta doğdu. Osmancık Ömer Derindere Üniversitesi Harita ve Tapu Kadastro Bölümü ile Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi.

Memuriyet hayatına Osmancık Tapu Müdürlüğü'nde sicil memuru olarak başladı. Daha sonra Yozgat’ın Çekerek İlçe Tapu Müdürlüğü ve Çorum İl Tapu Müdürlüğü'nde Tapu Sicil Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ardından Uğurludağ ile Osmancık İlçeleri Tapu Müdürü olarak görev yapan İsa Yanık, son olarak Çorum İl Tapu Müdürü olarak atandı. Yanık, evli ve 2 çocuk babası.

Editör: KEMAL YOLYAPAR