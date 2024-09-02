10 Ağustos'ta Kale Mahallesi Ekin Caddesi’nde bir tütüncü dükkanına giren Emre Özünel, bıçakla saldırdığı iddia edilen işyeri sahibi Necip K. tarafından tabanca ile vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özünel, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

Necip K. ise olay yerinde ekiplerince gözaltına alınanarak polis merkezine götürüldü.

Acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırılan Özünel, 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Özünel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.