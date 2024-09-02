Olay, sabah saatlerinde Ilıca Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz günü evi terk eden eşi P.G.'den haber alamadığını ve görüşmek istediğini söyleyen A.R.G., evine ve aracına litrelerce benzin dökerek düzenek kurduğunu söyledi. A.R.G., aracının üzerine taleplerini belirten bir not bırakarak kendisini eve kilitledi. Eşi ile görüşemezse evini ve aracını patlatacağını iddia eden şahıs, bıraktığı notta, "Bu isteğimi 3 saat içinde gerçekleştirmezseniz araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyorum. Aracın deposu full dolu. Ayrıca 35+1/ litre benzin bidonlarda 45 litre, evin içinde yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda. Ayrıca doğal gaz, ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğal gazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu. Şaka yapmıyorum, blöf de yapmıyorum” ifadelerine yer verdi.



Yatağın Üzerine Seccade, Tespih Ve Benzin Dolu Şişe Koymuş

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu A.R.G. ikna edilerek kararından vazgeçti. Olayın ardından A.R.G.’nin evinde yapılan kontrolde evin içerisinde benzin dolu çok sayıda şişe ve bidon olduğu görüldü. Evin bir odasında ise yatağın üzerinde görülen benzin dolu iki şişe, seccade ve tespit dikkat çekti.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şahsın ayrıca aracının içerisine de benzin bidonları koyduğu görüldü.