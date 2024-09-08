2025-2027 yıllarına yönelik hazırlanan Orta Vadeli Program'dan (OVP) yapılan derlemeye göre, kurala dayalı, öngörülebilir, şeffaf ve kolaylaştırıcı kamu politikaları çerçevesinde, iş ve yatırım ortamının iyileştirilerek, büyüme ve istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor.

Program döneminde, iş ve yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi için şirket kurma ve tasfiye süreçlerinin iyileştirilmesi, bürokratik işlemlerin azaltılması, kolaylaştırılması, hızlandırılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Bu amaçla şirket ve ticaret sicili işlemlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlerin çevrim içi platforma taşınması sağlanacak. Kurumsal tek durak ofisleri aracılığıyla iş sonuçlandırma süreçleri kısaltılacak, uluslararası doğrudan yatırımcılara şirket kurulma aşamasında ve sonrasında verilecek destek hizmetleri için bir model oluşturulacak.

Yeni yılın ilk çeyreğinde yatırımcıların faydalanması için "yatırım yeri envanteri" hazırlanacak.

YENİ İHTİSAS MAHKEMELERİ OLUŞTURULACAK

İş ve yatırım ortamında düzenleyici çerçeve iyileştirilerek, yatırımcı güveni, öngörülebilirlik ve istikrar artırılacak.

Yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha da güçlendirilmesi sağlanacak. Yargıda ihtisaslaşmanın geliştirilmesi kapsamında hakim ve savcılarla bilirkişi ve arabulucuların nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak, ihtisas mahkemeleri güçlendirilecek.

Bu mahkemelerin etki analizi yapılarak, yeni ihtiyaç alanları belirlenecek ve yenileri oluşturulacak.

Kadastro mahkemelerindeki yargılamalar, makul sürede yargılanma hakkı çerçevesinde geliştirilecek. İcra ve iflas mevzuatı güncellenecek.

Avrupa Birliği (AB) dijital ekonomi düzenlemeleri doğrultusunda, ilgili mevzuatta müktesebata uyum süreci tamamlanacak.

"PİYASA GÖZETİM VE DENETİM KURUMU" OLUŞTURULACAK

Farklı idareler tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.

Öncelikli sektörler ve bölgesel koşullar dikkate alınarak, özel kesim yatırımlarının artırılması amacıyla başta yeni girişimciler olmak üzere yatırımların finansman imkanları geliştirilecek, yatırım yeri arzı artırılacak ve tahsisi sistemi güçlendirilecek.

Ülke çapında yeni sanayi alanlarının tespiti amacıyla Sanayi Alanları Master Planı çalışması tamamlanarak, sanayi alanlarının yaşam alanlarına erişilebilirlik, beşeri ve sosyal imkanlar gözetilerek geliştirilmesi, artırılması ve tahsis süreçlerinin kolaylaştırılması sağlanacak.

Hazine arazileri uzun dönemli yatırım ihtiyaçları çerçevesinde çevresel ve sosyal etkiler dikkate alınarak, bölgesel, sektörel ve ölçek bazında planlanarak yatırımcılara arz edilmek üzere ilana çıkarılacak.

İmalat sanayisine yönelik büyük ölçekli ve stratejik yatırımların yatırım yeri tahsis süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni tahsis modelleri geliştirilecek.

Uluslararası yatırımcıların yer temini taleplerini karşılayabilmek amacıyla rezerv sanayi alanlarının belirlenmesine yönelik pilot şehirler özelinde çalışmalar yapılacak.

Yerli firmaların yabancı firma satın almaları veya ortak olmalarına yönelik mevcut destek programları geliştirilecek.

YEŞİL DÖNÜŞÜMDE "YERELDEN TEDARİK" ARTIRILACAK

Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyecek nitelikte yatırımların artırılmasına yönelik işbirlikleri geliştirilerek, küresel tedarik zincirine eklemlenmeye ağırlık verilecek.

Yeşil dönüşüme yönelik yatırımlarda yerli tedarik ekosistemi geliştirilerek, yerelden tedarikin artırılması sağlanacak. Yeşil ve dijital dönüşümle tedarik zincirlerinin geliştirilmesi konularında AB ile yeni bir diyalog mekanizması hayata geçirilecek.

KOBİ'lerin kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası doğrudan yatırımların tedarik zincirine dahil olma imkanlarını artırmak amacıyla tedarikçi geliştirme programları oluşturulacak.

Tedarik zincirlerinin güçlendirilmesini teminen, rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde önemi haiz kümelenme teşebbüsleri desteklenmeye devam edilecek. (AA)