Hitit Üniversitesi ve Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Kariyer Zirvesi etkinliğine katılarak gençlere tecrübelerini anlatan SİNPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, etkinliğin ardından 1948 yılından beri ilimizde faaliyetlerini sürdüren Hüseyin Karakuş Leblebi’yi ziyaret etti.

Firma sahibi Hüseyin Karakuş ve oğlu Ömer Karakuş ile bir süre görüşen ünlü iş insanı Avni Çelik burada hem çay içerek dinlendi hem de leblebi ile kuruyemiş çeşitlerinin tadına bakarak alışveriş yaptı.

(Haber Merkezi)

