Uluslararası Ju Jitsu Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan European 2024 Avrupa Ju Jitsu Şampiyonası 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapıldı. Türk milli takımı kadrosunda yer alan Çorum Kaplanlar Fight Club Spor Kulübü’nden İrfan Sönmez +94 kilo Adults büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olurken, Fighting branşında ise Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Aynı kulüpten Zümra Şahingöz ise 63 kilo U16 gençler Fighting braşında ve Newaza branşında Avrupa üçüncüsü olarak çifte madalya ile Çorum’a dönmeyi başardı.

Çorum Kaplanlar Fight Club Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda sporcusu olan İrfan Sönmez, Antalya’da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası’nda Çorum’u ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti. Türk bayrağını hak ettiği birincilik kürsüsüne taşıdıkları için gurur duyduklarının da altını çizen Sönmez, “Biz bu şampiyonaya giderken Çorum’da Ju Jitsu branşına gönül veren sporcu kardeşlerimize mücadele edildiği zaman başaramayacağımız hiçbir şeyin olduğunu göstermekti. Bu başarımız ile gençlerimize iyi bir örnek olduk.

ÇORUM HABER’E

ÖZEL TEŞEKKÜR

Bize bu yolda destek olan aileme, değerli büyüğüm FeyzullaH Kıyıklık’a, değerli abim Şevket Sakar’a, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk’e, Sungurlu Belediye Başkanımız Muhsin Dere’ye, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a ve Murat Yıldırım’a, Gençlik Spor İl Müdürümüz Hüseyin Şahin’e, antrenör Aydın Fırat’a ve Çorum her zaman tarafsız basın anlayışı ile Çorum sporuna katkı sağlayan Çorum Haber ailesine teşekkür ederim” dedi.