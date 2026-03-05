Azerbaycanlı yetkililer, olayın 5 Mart günü öğle saatlerinde meydana geldiğini ve İran topraklarından Nahçıvan yönüne iki insansız hava aracının fırlatıldığını açıkladı. Dronlardan birinin Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’nın terminal binasına düşerek tesisin bir bölümünde hasara yol açtığı, diğerinin ise Şekerabad köyündeki bir okul binası yakınlarına düştüğü bildirildi.

Yetkililer saldırı sonucu iki sivilin yaralandığını ve havalimanı binasında maddi hasar oluştuğunu belirtti. Azerbaycan yönetimi saldırıları “kabul edilemez” olarak nitelendirerek uluslararası hukukun norm ve ilkeleriyle çeliştiğini ifade etti. Ayrıca olayın bölgedeki gerilimi daha da tırmandırma riski taşıdığı vurgulandı.