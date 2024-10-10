Velipaşa Hanı’nda faaliyet gösteren ipek halı dokuma kursu, Akkent Mahallesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’ne taşındı.

İpek halı dokuma öğretmeni Meral Öncel, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kadınlara meslek edindirme kurslarına önem verdiğini belirterek, ipek halı dokuma kursunda da kadınların aile bütçelerine katkıda bulunma imkânını elde ettiklerini söyledi.

Bu kursun iki yıldır devam ettiğini ve kursiyerlerin yaptıkları işe göre para kazandıklarını anlatan Meral Öncel, “Akkent Mahallesi’nde ikamet eden kadınları, ayaklarına gelen bu kursa katılmaya davet ediyoruz” dedi.