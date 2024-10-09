Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek Şube Başkanı Uğur Demirer ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

ADD’ye nezaket ziyaretinde bulunan CHP İl Başkanı Solmaz, Dernek Başkanı Demirer’in yanı sıra İl Yönetim Kurulu Üyeleri Yıldırım Çıtak ve Türkmen Aksoy ile yapılan çalışmalar, yerel ve genel gündem üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin varlığını önemsediklerini, derneğin güçlenerek yoluna devam etmesini arzu ettiklerini dile getiren Solmaz, toplumsal sorunları çözme, kente hizmet gelmesini sağlama noktasında sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket etmek istediklerini kaydetti.

ADD Şube Başkanı Demirer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Solmaz’a teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi